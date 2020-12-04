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تصريحات صادمة من " بايدن " عن لقاح " كورونا"

جو بايدن
جو بايدن
 
الجمعة، 04-12-2020 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، أنه لن يتلقي لقاح " كورونا" المستجد لافتا إلا أنه سيتناول في حالة واحدة فقط وهي تأكيد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية ، أنتوني فاوتشي ، أنه آمن .
و أضاف بايدن في تصريحات صحفية أنه سيتخذ العديد من الإجراءات مكافحة الفيروس ، ومنها ضم " فاوتشي " لفريق إدارته لمكافحة الفيروس ، كما أنه سيلزم جميع العاملين بالمؤسسات الفيدرالية بارتداء القناع الواقي لمدة 100 يوم من بدء ولايته .
و لفت إلي أنه في حالة التأكد من سلامة اللقاح فأنه سيتناول جرعته علنا كي يطمئن العامة بأنه آمن .
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت إصابات غير مسبوقة خلال 24 ساعة فقط 196.227 إصابة و 2.762 حالة وفاة .
 

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