الجمعة، 04-12-2020
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ،
جو بايدن
، أنه لن يتلقي لقاح " كورونا" المستجد لافتا إلا أنه سيتناول
في حالة واحدة فقط وهي تأكيد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية ، أنتوني
فاوتشي ، أنه آمن .
و أضاف بايدن في
تصريحات صحفية أنه سيتخذ العديد من الإجراءات مكافحة الفيروس ، ومنها ضم "
فاوتشي " لفريق إدارته لمكافحة الفيروس ، كما أنه سيلزم جميع العاملين
بالمؤسسات الفيدرالية بارتداء القناع الواقي لمدة 100 يوم من بدء ولايته .
و لفت إلي أنه في
حالة التأكد من سلامة اللقاح فأنه سيتناول جرعته علنا كي يطمئن العامة بأنه آمن .
جدير بالذكر أن
الولايات المتحدة سجلت إصابات غير مسبوقة خلال 24 ساعة فقط 196.227 إصابة و 2.762
حالة وفاة .