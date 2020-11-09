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الدولار يتراجع أمام فوز بايدن

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 09-11-2020 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9 نوفمبر تراجع بالتزامن مع فوز جو بايدن بالانتخاب الرئاسية الأمريكية ، حيث سجل 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي بنك كريدي أجريكول 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في بنك فيصل الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه  .
 

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