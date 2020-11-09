الدولار يتراجع أمام فوز بايدن

الإثنين، 09-11-2020
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 9 نوفمبر تراجع بالتزامن مع فوز جو بايدن
بالانتخاب الرئاسية الأمريكية ، حيث سجل 15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي بنك كريدي أجريكول 15.67 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه .
كما سجل في بنك فيصل الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ،
وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .