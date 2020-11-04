الصراع يحتدم.. حملة بايدن لـ ترامب : تصريحاتك " فاضحة "
ترامب و بايدن
الأربعاء، 04-11-202012:15 ممتابعات- أمينة عبد العال
وصفت حملة المرشح
الديمقراطي ، جو بايدن ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أدلي بها منذ
قليل حول تعرض الشعب الأمريكي لعملية احتيال و اعتزامه التوجه إلي المحكمة العليا
لوقف احتساب الأصوات المتأخرة بال تصريحات " الفاضحة " .
و أضافت الحملة في الخبر العاجل الذي نشرته
" الشروق " أن الديمقراطيين مستعدون لمعركة قضائية في حالة لجوء ترامب
إلي المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات .
جدير بالذكر أن
المرشح الديمقراطي دونالد ترامب قد صرح بأن الشعب الأمريكي يتعرض لعملية احتيال
كبيرة خلال الانتخابات الجارية حاليا منتقدا عملية فرز الأصوات و حصرها .