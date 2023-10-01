تزامنًا مع مؤتمر الحكومة.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

الأحد، 01-10-2023
01:51 م
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر على مستوياته مقابل الجنيه المصري في البنوك بشكل رسمي، لكن السعر يتختلف كثيرًا في السوق السوداء والتي تشهد تأرجحًا لسعر الدولار
أمام الجنيه، في الوقت الذي تستعرض الحكومة إنجازاتها منذ 2011.
وسجل سعر الدولار
في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار
اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في السوق السوداء ؟
ولازالت السوق السوداء للدولار في مصر تشهد حالة من الترقب مع الحديث عن تأجيل خطوة تعويم الجنيه المصري أمام الدولار
؛ حيث يتراوح سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء ما بين 39 لـ 40 جنيهًا وفقا لبعض المتعاملين.