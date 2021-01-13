الخميس 14 يناير 2021
توقيت مصر 00:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

«الصحة»: هؤلاء لن يحصلوا على لقاح كورونا

حبس «محارب السرطان» المزيف 4 أيام على ذمة التحقيق

مصر تفتتح مونديال اليد بفوز مستحق على تشيلي

إلزموا منازلكم.. الأراصد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد

ثقب في القلب.. حسين الشحات يُفجع جمهور الأهلي ويطلب الدعاء

ارتفاع الدولار أمام الجنيه يتواصل.. تعرف على أسعار اليوم​

هذا ما قاله الرئيس في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

تفاصيل صادمة.. التحقيقات تفجر مفاجآت في جريمة هزت السعودية

ADS
 

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 13-01-2021 09:20 م أحمد سالم
انخفض سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 814 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6480 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.68 دولارا، لتسجل الأوقية 1855.6 دولار في تمام الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
 

إقرأ ايضا

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية

سعر-الدولار

ارتفاع الدولار أمام الجنيه يتواصل.. تعرف على أسعار اليوم​

وزير المالية

بشري سارة من المالية عن أسعار السلع بالأسواق

أخبار متعلقة

الذهب

قفزة كبيرة.. الذهب يصدم الجميع في ليلة رأس السنة