تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

الإثنين، 31-01-2022
09:52 ص
شهدت أسعار الذهب
اليوم الاثنين 31-1-2022، في مصر انخفاضا ملحوظا مقارنة
بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب
بعد أن شهدت الأسعار موجة من
الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في
منتصف عام 2020.
وتخطى سعر جرام الذهب
عيار 21 جنيها : 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها
للجرام عيار 21، في ذروة الغلاء.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب
عيار 21
:787 جنيها اليوم الإثنين 31 -1-2022 بينما سجل سعر جرام الذهب
عيار21 : 801 جنيه الأسبوع الماضي و سجل الذهب
عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر
يناير 2021 ، كما سجل سعر جرام الذهب
عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750
جنيها للجرام في 31 مارس 2021.
أسعار الذهب
اليوم
أسعار الذهب
عيار 21
سجلت أسعار الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 787 جنيه
للجرام بدون مصنعية.
وجاء متوسط سعر الذهب
اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث
كالتالي:
سعر جرام الذهب
عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 899 جنيها.
سعر جرام الذهب
عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 22 : 824 جنيها
سعر جرام الذهب
عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 : 787 جنيها
سعر جرام الذهب
عيار 18
سجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين
عيار 18 : 675 جنيها