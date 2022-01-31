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تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

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الذهب
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Teads
الإثنين، 31-01-2022 09:52 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-1-2022، في مصر انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020.
وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها : 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21، في ذروة الغلاء.
وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :787  جنيها اليوم الإثنين 31 -1-2022  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار21 : 801 جنيه الأسبوع الماضي  و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021 ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 787 جنيه للجرام بدون مصنعية.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 899 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 824 جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 787 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 675 جنيها

 

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