الإثنين 12 أغسطس 2024
توقيت مصر 04:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك جديد.. أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

مقتل مصارع منتخب مصر للشباب محسن اللمبي في مشاجرة

حاولوا التسلل إلى اليمن.. مقتل 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين للحوثيين

يحمل "شهادة التوحيد".. هل اعتنق مجدي يعقوب الإسلام؟

شاهد.. عصام صاصا يبكي قبل القبض عليه في المطار ويوجه رسالة مؤثرة

فيديو صادم.. ينهي حياة زوجته وسط الشارع بـ3 رصاصات في الرأس

قرار مفاجئ بتأجيل عرض فيلم "الملحد"

السيسي يخص 3 أبطال مصريين في أولمبياد باريس برسالة مفاجئة

"معاريف" تكشف موعد "الهجوم الانتقامي" لحزب الله على إسرائيل

جردوه من ملابسه.. لص يهرب من قطار سوهاج بعد سرقة حافظة نقود

تحرك جديد.. أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

2071863_0
ا
الأحد، 11-08-2024 02:07 م


تراجع سعر الدولار بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي  في جميع البنوك المصرية، بعد أن ارتفع تدريجيا .

 

واليوم الاحد شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم 11  أغسطس 2024، تحركات طفيفة .

 

أسعار الدولار اليوم

ووصل أقل سعر لصرف الدولار إلى 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي و بنك التنمية الصناعية.

 

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 49.25 للشراء و 49.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  البنك العقاري المصري العربي سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول  سجل 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية سجل 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  بنك الامارات دبي الوطني سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه

 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المتحد في  سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار وصل إلى 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع  في البنك الأهلي الكويتي

 

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية  في  سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار وصل إلى 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع  في بنك الكويت الوطني.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار وصل إلى 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع  في بنك HSBC.

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي  سجل 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  سجل 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك البركة  سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد  سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي  سجل 49.20  جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي  سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي  سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30  جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20240808-WA0019

استمتع بأفضل تجربة سفر مع الخطوط القطرية: أسرار الحجز الناجح

2276093_0

البنك المركزي يعلن تحديث سعر الدولار ليسجل هذا الرقم

images

بعد وصوله لرقم قياسي.. سعر الدولار اليوم في البنوك

أخبار متعلقة

2276093_0

البنك المركزي يعلن تحديث سعر الدولار ليسجل هذا الرقم

images

بعد وصوله لرقم قياسي.. سعر الدولار اليوم في البنوك

2071863_0

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

استقرار الدولار عند 18.28 جنيه

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

2071863_0

سعر الدولار يقفز في البنوك ويسجل هذا الرقم

66a90b7a4c59b760533341c6

كم سيصل سعر الدولار؟.. صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتحرير سعر صرف الجنيه