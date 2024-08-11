تحرك جديد.. أعلى سعر للدولار اليوم في مصر





تراجع سعر الدولار بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي في جميع البنوك المصرية، بعد أن ارتفع تدريجيا .

واليوم الاحد شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم 11 أغسطس 2024، تحركات طفيفة .

أسعار الدولار اليوم

ووصل أقل سعر لصرف الدولار إلى 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي و بنك التنمية الصناعية.

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 49.25 للشراء و 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية سجل 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الامارات دبي الوطني سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المتحد في سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار وصل إلى 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية في سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار وصل إلى 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار وصل إلى 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس سجل 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.