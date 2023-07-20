بي إم دبليو تكشف عن سيارتها X7 الجديدة في مصر وسعرها الصادم

كشفت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، عن النسخة الأحدث من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X7 الفاخرة.



جاء ذلك بمؤتمر صحفي أقامه الوكيل المحلي بفرع بي إم دبليو بالساحل الشمالي، بحضور عدد من قيادات الشركة، وفي مقدمتهم محمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو، مهاب أحمد مدير تسويق جلوبال أوتو، مختار حماد مدير الإنتاج، وعدد من مسؤولين بي إم دبليو.

تقدم السيارة الجديدة بمحرك سعة 4400 سي سي، 530 حصان، يصل عزمها الاقصي 750نيوتن متر، تتسارع من الثبات حتي 1000كم خلال 6.9ثانية، تستهلك في المتوسطة 9.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

ومن المقرر بحسب المعلن من جلوبال أوتو، أن تباع بي إم دبليو X7 الجديدة بسعر رسمي يبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه.