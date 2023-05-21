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بعد 41 جنيهًا.. ضربة للدولار في السوق السوداء

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الدولار
الأحد، 21-05-2023 09:03 ص

 

 

تلقى المضاربون في سعر الدولار في السوق السوداء ضربة جديدة، إذا تراجع الأخضر إلى مستويات متدنية بعدما سجل 41 جنيها قبل أيام، نتيجة استقرار الأخضر للشهر الثالث في البنوك.

 

وهوى الأخضر في السوق الموازية نتيجة قرار تجار السيارات بمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.

35 لأول مرة

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 35 جنيها إلى 37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

 

ديسمبر المقبل

في المقابل قال محمد معيط وزير المالية أوردتها وكالة بلومبرج، إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار، موضحا أنه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

 

قرار البنك المركزي

وفي نفس السياق، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

 

أسعار الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم،  والذي شهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 71 يومًا كاملة بدون تحرك، وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ارتفع الجنيه أمام العملة الامريكية في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

 

1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

 

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

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