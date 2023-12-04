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بعد هبوط حاد.. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية

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بعد هبوط حاد.. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية

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الدولار
الإثنين، 04-12-2023 01:51 م


استهل سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، تداولاته على ارتفاع داخل مؤشرات بورصة الدولار العالمية الآن، ليحقق نحو 103.234 بنسبة صعود بنحو 0.04% دولار، بينما محليًا استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنوك المصرية، فيما ارتفع بشكل طفيف في السوق الموازية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك القاهرة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لم يسجل أى تحركات تذكر، داخل بنك القاهرة، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لم يسجل أى تحركات تذكر، داخل البنك الأهلى المصري، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لم يسجل أى تحركات تذكر، داخل بنك مصر، ليحقق سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه البنك المركزي
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لم يسجل أى تحركات تذكر، داخل البنك المركزى المصري، ليحقق سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار الآن فى بنك CIB
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لم يسجل أى تحركات تذكر، داخل بنك CIB، ليحقق سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار الآن بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل استقرارًا ملحوظًا داخل بنك التعمير والإسكان، ليحقق سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.

سعر الدولار بالسوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية "السوق السوداء" ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل بين 46 إلى 48,5 جنيهًا، حيث اختلف من مكان لمكان وتاجر لتاجر، وفق متعاملين.

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