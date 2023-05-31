بعد زيادة الطلب.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم





على الرغم من زيادة الطلب عليه، حافظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، حيث سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه اليوم مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي مستوى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي مستوى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك المشرق مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف المتحد مستوى 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك SAIB مستوى 8.1 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وقال علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية السابق، إن الطلب على الريال السعودي ارتفع خلال تعاملات سوق الصرافة المصرية خلال الأيام الماضية.

أكد الحريري، أن الطلب الواضح على الريال السعودي بالسوق المصرية، من قبل شركات السياحة والحجاج ساهم في ارتفاع سعر الريال بشكل واضح خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استمرارًا في الطلب على الريال لحين انتهاء موسم الحج.

وذكر الحريري أن شركات الصرافة تبيع الريال للجمهور بشرط توافر المستندات اللازمة التي تثبت احتياجه للعملة مثل البطاقة الشخصية (الرقم القومي)، وتذكرة وتأشيرة السفر وجواز السفر للمسافرين، كما تفعل البنوك.