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بعد بيان البنك المركزي.. تعرف على سعر الجنيه أمام الريال السعودي

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الريال
الأربعاء، 17-05-2023 09:53 ص


استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، بعدما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي المتداول خارج خزائن البنك المركزي، إلى 1.559 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل 1.496 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

 

 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

 

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

 

 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

 

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر العملة السعودية في ميد بنك

 

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، مستوى 7.96 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

 

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيهات للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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