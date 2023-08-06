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بعد البنك المركزي.. قرار عاجل من بنك مصر بشان سعر الفائدة على هذه الحسابات

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بعد البنك المركزي.. قرار عاجل من بنك مصر بشان سعر الفائدة على هذه الحسابات

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بنك مصر
الأحد، 06-08-2023 01:39 م

رفع بنك مصر سعر الفائدة 1% على 3 حسابات "المعاشات والشباب والجاري ذو العائد اليومي" تماشيا مع قرار البنك المركزي ولارتبطها بسعر الإيداع لدى المركزي.

 

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض مستهدفا من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.

 

وفي السطور التالية تفاصيل سعر الفائدة بعد زيادتها على حسابات الشباب والمعاشات والجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر.

 

أولا-حساب الشباب

 

-عائد شهري: سعر الفائدة السنوي ارتفع إلى 9% بدلا من 8%.

 

-عائد ربع سنوي: سعر الفائدة السنوي زاد إلى 9.25% بدلا من 8.25%.

 

-عائد نصف سنوي: سعر الفائدة السنوي ارتفع إلى 9.375% بدلا من 8.375%.

 

-عائد سنوي: سعر الفائدة السنوي ارتفع إلى 9.5% بدلا من 8.5%.

 

ويتيح البنك فتح حساب الشباب وبدء احتساب العائد من أول 500 جنيه كحد أدنى، وما يزيد عن 20 ألف جنيه يتم احتساب العائد وفقا لشرائح حسابات التوفير العادبة المعلنو لديه.

 

ثانيا- حساب المعاشات

 

سعر الفائدة: ارتفع إلى 14% بدلا من 13% ويصرف العائد

 

ويبدأ احتساب العائد من أول ألف جنيه، ولا يوجد حد أدنى لفتح الرصيد.

 

ثالثا- الحساب الجاري ذو العائد اليومي

 

-من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: فائدة سنوية 11% بدلا من 10%.

 

-أكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: فائدة سنوية 11.25% بدلا من 10.25%.

 

-أكثر من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه: فائدة سنوية 11.5% بدلا من 10.5%.

 

-من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه: فائدة سنوية 12% بدلا من 11%.

 

-من 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه: فائدة سنوية 12.25% بدلا من 11.25%.

 

- من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه: فائدة سنوية 12.75% بدلا من 11.75%.

 

-من 30 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه: فائدة سنوية 13% بدلا من 12%.

 

-من 100 مليون جنيه فأكثر: فائدة سنوية 13.125% بدلا من 12.125%.

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