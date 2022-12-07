الأربعاء 07 ديسمبر 2022
توقيت مصر 14:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظلا تحت الدُش فترة طويلة.. العثور على عروسين متوفين داخل الحمام

تفاصيل جديدة حول الفيديو المرعب لنعش مفيد فوزي وعلاقته بالشيخ الشعراوي

جورجينا من ملعب لوسيل: يا له من عار أن يجلس رونالدو على دكة البدلاء

بعد الارتفاع القياسي.. وقف بيع وشراء الذهب

شاهد.. سباق سيارات في شارع عام بالكويت ينتهي بكارثة

شقيقة مرشد إيران تعلن تبرئها منه وتفتح النار عليه

انتحار نجمة شهيرة.. ووالدتها تكشف السبب الصادم

شاهد.. آخر اختراعات الشيف بوراك داخل المطبخ

بالصور.. لحظة ضبط 18 شخصًا متلبسين بممارسة الشذوذ في مركز تدليك بالكويت

اغتيال محامٍ داخل مكتبه في الجيزة بـ 5 رصاصات منها اثنتين بمنطقة حساسة

ADS
 

بعد الارتفاع القياسي.. وقف بيع وشراء الذهب

Capture
الذهب
Native
Teads
الأربعاء، 07-12-2022 01:05 م

قرر العديد من تجار الذهب التوقف عن تسعيره ووقف البيع والشراء، وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
في التعاملات الأخيرة، سجل الغرام عيار 18 مستوى 1586 جنيها. كما قفز سعر الغرام عيار 21 فوق مستوى 1900 جنيه. وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2114 جنيها. كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 14800 جنيه.

وبسبب الاضطراب الذي تشهده السوق، أعلنت بعض الشركات تجميد أنشطتها.

وقالت شركة "بي تي سي"، إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي، وسوف يستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة للشركة، وذلك حرصا على مصلحة العملاء والسوق المصرية.

وأرجعت الشركة قرارها إلى قناعتها بأن الأسعار المعلنة في الوقت الحالي غير مستقرة أو منضبطة، وبالتالي لن تتمكن الشركة من الشراء أو البيع في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المصرية.

بينما أوقفت منصة "آي صاغة"، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وقالت في بيان إن عدم استقرار السوق نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب.

وذكرت المنصة وفق بيان، أن سعر غرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.
 

إقرأ ايضا

elaosboa67031

الدينار الكويتي يسجل رقمًا لم يحدث في التاريخ مقابل الجنيه المصري

202209080330533053

خبير يفجر مفاجأة: الدولار سيصل إلى 30 جنيهًا في هذا الموعد

2022090804010414

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك