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ارتفع لأعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم بسبب الدولار

الدولار-والذهب
الذهب والدولار
الخميس، 20-07-2023 11:40 ص

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى، وذلك بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1987.18 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1988.80 دولار، حسبما نقلت رويترز .

 

وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني “من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)”.

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5% في عام 2023.

 

و زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1305.54 دولار.

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