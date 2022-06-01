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بزيادة 1.64 جنيهًا.. قرار رسمي مفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي

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بزيادة 1.64 جنيهًا.. قرار رسمي مفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي

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الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 01-06-2022 11:05 ص

قررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.
 

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