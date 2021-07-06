المالية تعلن موعد تلقي طلبات إحلال «الميكروباص» إلكترونيًا

الثلاثاء، 06-07-2021
08:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة المالية عن موعد تلقي طلبات إحلال " الميكروباص
"
إلكترونيا، أنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل.
أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة
المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز
الطبيعي، أن هناك عددًا من الإجراءات الجديدة في المبادرة الرئاسية
لإحلال المركبات
المتقادمة التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي،
بما يُسهم في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم
لسيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة،
وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول
الأسبوع المقبل، السماح بتلقي طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم «الميكروباص
» المتقادمة
بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية
والإسكندرية والسويس وبورسعيد
والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com».
أضاف في البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة
منه، أنه تم اعتبارًا من أول يوليو الحالي، تلقى طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة
ببورسعيد
لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية
مع سداد
المقابل الرمزي لإعفاء سياراتهم من موديل ١٩٧٦ حتى ٢٠٠١ من الضرائب الجمركية، لافتًا
إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزي الذي يقدر بنحو ٢٠٠٠ جنيه للموديلات من
١٩٧٦ حتى ١٩٩٠، و٥ آلاف جنيه للموديلات من ١٩٩١ حتى ٢٠٠١، ويحصل على إيصال السداد من
جمرك بورسعيد
فى الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقي الإجراءات
بشكل طبيعي حتى استلام السيارة الجديدة.
أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اشتراك سيارات المنطقة
الحرة ببورسعيد
، موديلات من ١٩٧٦ حتى ٢٠٠١ في المبادرة الرئاسية
لإحلال المركبات يحقق
لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التي تقدر بمثل
قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية، بل ويحصل
كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادمة، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة
الحرة بدفع مقابل رمزي يتراوح بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ آلاف جنيه.
أشار أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية
لإحلال المركبات، إلى أنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك
٣١ بنكًا يشاركون فى المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدي،
وتغيير مدة القسط من ٧ إلى ١٠ سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة برقم
الطلب الخاص بالعميل، مشيرًا إلى أنه يمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة، بناءً على
رغبة العميل أو طلب البنك.
أوضح الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية
لإحلال المركبات، أنه اعتبارًا من يوليو الجاري سيتم البدء الرسمي في تسليم السيارات
الجديدة موديل ٢٠٢٢ من جانب الشركات المشاركة في المبادرة التي يصاحبها ارتفاع طفيف
في أسعار السيارات الجديدة على إجمالي مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة وقيمة وثائق
التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكتروني
للمبادرة.