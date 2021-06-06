الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 16:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة

ADS
 

وزير المالية: ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة «حافز أخضر» بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 06-06-2021 10:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.
أضاف الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أنه سيتم السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة، لافتًا إلى صرف حافز أخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه للميكروباص.
أضاف أن أسعار السيارات التي يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعي، موضحًا أن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التي تم إقرارها مؤخرًا للملاكي والأجرة، حيث تم تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة: www.gogreenmasr.com  لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.
أشار إلى أنه تم اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا، مشيرًا إلى السماح للمواطنين باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

المالية: 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك "السويس"

399

تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

وزير المالية

وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

ارشيفية

إجراءات جديدة من المالية لدخول البضائع من الخارج

ارشيفية

المالية: إجراءات جديدة لتيسير حصول المواطنين على سيارات حديثة

وزير المالية

وزير المالية: مصر من أفضل الدول في خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»

وزير المالية

وزير المالية: ١١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين

وزير المالية

وزير المالية: ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي