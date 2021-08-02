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الكشف عن سبب وضع «علم الشواذ» على المسجد في العملة الجديدة

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الإثنين، 02-08-2021 07:49 م

أثارت صور العملات البلاستيكية الجديدة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور "علم المثليين" على مسجد محمد علي، في العملة الجديدة فئة الـ 20 جنيهًا.
وحسب صحيفة اليوم السابع، فإن العلامة التي تشبه “علم المثليين” تُدعى “هولوجرام” وتحتوي على ألوان الطيف الرئيسية، إحدى العناصر التصميمية والتأمينية المميزة في الكثير من الوثائق وفئات العملة في دول العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن علامة “هولوجرام” تستخدم في تأمين قوى لمكافحة عمليات التزييف الخاصة بالعملات والوثائق، وهى إحدى العناصر المتغيرة بصريًا عند تعريضها للضوء.
وأضافت: “تمثل الـ20 جنيهًا نقلة حضارية وتصميمية وتأمينية جديدة تواكب أحدث المعايير الدولية لطباعة العملة، بطرح النقود المصنوعة من مادة “البوليمر”، والمعروفة إعلاميًا بالنقود البلاستيكية.
 

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