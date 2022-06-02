السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

الخميس، 02-06-2022
06:16 م
الرياض هي عاصمة خليجية بمواصفات عالمية. كنظرة أولى
عند قدومك للرياض، ستندهش من ناطحات السحاب الشاهقة والطرق السريعة ذات الاتجاهات
المتعددة والمجمعات السكنية الفاخرة. توفر الرياض لزوارها كل عناصر السياحة
المثالية فهي تحتوي على منتزهات خضراء زاهية الألوان ومراكز تسوق عالمية تضم بين
جنباتها أشهر الماركات العالمية ومراكز ترفيه عالية الجودة منها مدن الملاهي
وحدائق مائية وغير ذلك الكثير. أماكن تناول الطعام هي الأخرى ذات طابع مميز في
الرياض، هنا ستجد فروع لأشهر سلاسل المطاعم العالمية من جميع الثقافات، اضافة الى
كافيهات أنيقة بديكورات ابداعية وأجواء جد مميزة.
وبصفتها أهم عنصر في اي مدينة سياحية، توفر فنادق الرياض
تشكيلة من أماكن الإقامة المتنوعة التي تشمل الشقق الفندقية، الأجنحة الفاخرة،
الغرف وما الى ذلك. هناك فنادق لجميع الميزانيات والمستويات مع وفرة في الفنادق
ذات التصنيف 5 نجوم لاستقبال العملاء المميزين من رجال الأعمال والمستثمرين. كما
يمكن لهواة السفر والمدونين السياحيين إيجاد غرف جميلة بأسعار مناسبة. دعونا الآن
نلقي نظرة عن أبرز معالم الرياض التي ينبغي على كل سائح زيارتها.
برج المملكة:
هذا البرج هي أيقونة مدينة الرياض وأشهر معالمها
السياحية التي يقصدها السياح الذين يأتون لزيارة الرياض. يبلغ طول هذا البرج
الجميل أكثر من 300 متر ويتميز بتصميمه المذهل الذي يستحق الاستكشاف والتأمل.
يمكنك التقاط صور تذكارية خارج البرج ومن ثم التوجه الى جسر المشاهدة الذي يقع في
قمة البرج للاستمتاع بنظرة بانورامية على مدينة الرياض. يتميز جسر المشاهدة بأنه
مكون من الزجاج الشفاف والذي يتيح لك مشاهدة الرياض دون عوائق والتقاط صور تذكارية
رائعة مع غروب الشمس. بعد ذلك، نقترح عليك التجول في مركز التسوق داخل المبنى
والذي يوفر لك تجربة تسوق مذهلة عبر أكثر من 100 محل تجاري لأفضل الماركات
العالمية للمجوهرات والساعات والاكسسوارات والالبسة والاحذية لجميع الاذواق. كما
يمكنك أخذ استراحة قصيرة في منطقة الطعام والاستمتاع بوجبة شهية من اختيارك.
المتحف الوطني:
ما رأيك الآن في جرعة من التاريخ والعراقة؟ المتحف
الوطني في الرياض، هو أفضل مكان للتعرف على تاريخ المملكة العربية السعودية وشبه
الجزيرة العربية من عصور ما قبل التاريخ الى العصر الحديث. يتم استعراض المنحوتات
والوثائق والفسيفساء والاغراض التاريخية بتسلسل زمني يسهل عليك فهم تاريخ المنطقة
وسط اضاءة احترافية وتصميم رائع سواء من الداخل أو الخارج. هنا ستكتشف تاريخ
المنطقة العريق الذي يمتد الى عصور غابرة أين قامت حضارات قوية تركت خلفها آثار
محفوظة بشكل مميز.
منتزه السلام:
منتزه السلام هو مقصد العوائل والاصدقاء وزوار مدينة
الرياض لقضاء وقت ممتع وسط الخضرة التي تمتد على مرمى البصر. تم تقسيم هذا المنتزه
الى العديد من الأقسام مثل منطقة الـ 1000 نخلة، المحمية، منطقة البحيرة وغيرها.
يتربع هذا المنتزه على مساحة كبيرة تضم مساحات خضراء من العشب الطبيعي ومسارات
للمشي وأماكن للجلوس وأشجارة مشذبة بعناية. كما تتوفر مساحات كبيرة من الزهور
الملونة التي تضفي على المكان سحرًا خاصًا. ليس هذا فحسب، توفر البحيرة الاصطناعية
الكبيرة أماكن جلوس رائعة مقابل المياه للاستمتاع بعروض النافورة الراقصة مع
الموسيقى التفاعلية والعروض الضوئية المميزة. كما توفر منطقة النخيل واحة غناء من
مئات أشجار النخيل، وسط مساحات خضراء وكراسي للجلوس للاستماع بهدوء وروعة المكان.
المحمية هي الاخرى مكان مميز للاستكشاف مع الأطفال، أين سيتعرفون على على العديد
من الحيوانات والطيور.
كما ذكرنا في اعلى المقال، توفر الرياض فنادق مميزة
لجميع الميزانيات والأذواق. دعونا الآن نتعرف على أفضل فنادق الرياض
حسب تقييمات
العملاء والمرافق المقدمة والموقع.
فندق فيرمونت الرياض:
فندق فيرمونت الرياض هو فندق تم افتتاحه حديثًا في
الرياض سنة 2018 ويتميز بغرفه الواسعة التي تضم مكتب وشاشة تلفاز ولوازم الحمام
وغير ذلك. كما يتميز فندق فيرمونت الرياض بموقعه المميز في حي هادئ وجميل، وبقربه
من العديد من المعالم الهامة في المدينة مثل مطار الملك فهد ومول غرناطة الشهير.
يتوفر بوفيه إفطار متكامل ويوفر مكتب الاستقبال كل طلبات العملاء فيما يخص رحلات
منظمة الى المدينة.
فندق ريتز كارلتون
فندق الريتز كارلتون هو فندق فاخر ذو تصنيف 5 نجوم
يوفر لزواره كل مرافق الراحة والاستجمام في الحي الدبلوماسي أحد أرقى أحياء
الرياض. بمجرد وصولك الى الفندق ستنبهر بالديكور الداخلي المميز مع البوابات
المقوسة والبهو الواسع والتفاصيل الدقيقة. تتوفر غرف واجنحة فندقية مميزة هنا مع
اطلالة على المسبح والحديقة. احصل عناية شاملة في مركز السبا وغرفة الساونا وقم
بجولة في الحديقة والتراس الخارجي الذي يوفر طاولات واماكن جلوس مريحة مع مشروبات
متنوعة.
فندق فيفيندا:
فندق فيلات فيفيندا هو مكان رائع للإقامة العائلية،
حيث يوفر فيلات فاخرة ذات مساحة شاسعة تصل الى 300 متر مربع، مجهزة بكل مرافق
الراحة والاسترخاء. تضم كل فيلا من فلل فيفيندا 3 غرف نوم وغرفة معيشة واسعة ومطبخ
مجهز بكل اللوازم والأدوات وفناء خارجي به منطقة جلوس مريحة. يمكنك اقامة وجبة شواء
رفقة العائلة والأصدقاء والاستمتاع بالهدوء والراحة وتبادل اطراف الحديث. اذا كنت
تبحث عن مكان لتناول الطعام، فان مطعم ميسا يوفر لك جلسات راقية على المسبح مع
قائمة منوعة من الأطباق المحلية والعالمية.
فندق نارسيس الرياض:
يوفر نارسيس كل ما يمكن ان تبحث عنه في فندق 5 نجوم.
يقع الفندق في قلب منطقة المال والاعمال الرياض على تقاطع شارع العليا الشهير
بشارع التحلية وعلى مقربة من برج المملكة ايقونة الرياض. عند وصولك الى الفندق
ستنبهر من التصميم الأوربي المميز والديكور الأنيق للغرف التي تم تزويدها بثلاجة
صغيرة، شاشة تلفزيون كبيرة، حوض استحمام، دش، منطقة جلوس وسرير نوم مريح. يتوفر
فندق نارسيس على العديد من أماكن تناول الطعام ولكن المكان الانسب لتناول العشاء
هو مطعم التراس العلوي، الذي يوفر مناظر بانورامية مذهلة لأفق مدينة الرياض، مع
قائمة من المأكولات المتنوعة التي تشمل المشويات والاطباق المحلية اللذيذة. إذا
كنت تبحث عن وقت مميز للاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر لا تتردد في أخذ حمام
تركي أو مغربي مع صالة بخار وساونا ومركز سبا يوفر لك الانتعاش والراحة.
فندق ماريوت مركز الأعمال:
يمثل هذا الفندق فخامة سلسلة ماريوت للفنادق العالمية
وفرع الرياض هو تحفة فنية من جمال التصميم وجودة الخدمات. هذا الفندق الجميل
متكامل من جميع النواحي، حيث يتوفر على حمام سباحة خارجي وحديقة رائعة الجمال بها
مناطق جلوس وأماكن للعب الأطفال وملاعب متعددة وموقف سيارات مجاني وتراس خارجي
لتناول مشروبك المفضل. انه حقًا فندق متكامل يوفر غرف واسعة المساحة بها منطقة
جلوس وشاشة تلفاز وجاكوزي ولوازم الحمام وغير ذلك الكثير. لمحبي الرياضة يتوفر
مركز للياقة البدنية يضم أحدث معدات الرياضة، مع مكتب تاجير سيارات وصراف الي داخل
الفندق. ستحظى بإقامة فخمة ومريحة طيلة تواجدك في هذا الفندق الاستثنائي. يمكنك
الاتصال بمكتب الاستقبال في اي وقت والذي يعمل 24 ساعة في اليوم لتوفير كل ظروف
الإقامة المريحة لك ولعائلتك. يعتبر موقع الفندق مكان مثالي للانطلاق الى مختلف
معالم الرياض السياحية التي تقع على مسافات قصيرة من هنا، كما يمكنك طلب رحلة
منظمة من خدمة العملاء في الفندق.