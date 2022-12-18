الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا.. تعرف على سعره في البنوك اليوم الأحد





ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، وفي المقابل انخفض السعر في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.67 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و24.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 24.63 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.67 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.