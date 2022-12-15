الريال السعودي و4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه.. تعرف على أسعارها





ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، بينما ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وتراجع سعر بيعه.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 77.62 جنيها للشراء بزيادة 5 قروش، و80.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال السعودي: 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.70 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 63.95 جنيها للشراء، و65.41 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 6.31 جنيه للشراء بزيادة قرش، و6.73 جنيه.

سعر الدينار الأردني: 34.23 جنيه للشراء، و34.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.