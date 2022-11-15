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الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك عند هذا الرقم

small-1600-US-dollar
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 15-11-2022 10:58 ص

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.39 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.38 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و24.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك كريدي أجريكول: 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.
 

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