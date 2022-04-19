البنك المركزي يعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بشكل غير مسبوق

الثلاثاء، 19-04-2022
02:04 م
أعلن البنك المركزي ارتفاع
الدين الخارجي للبلاد لـ145,529
مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.
وجاء هذا الارتفاع
مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع
الأول من العام المالي نفسه، حيث ارتفع بذلك الدين الخارجي لمصر 8.109 مليار دولار،
خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2021.
وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل
الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع
أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد الدولي من جديد للحصول
على دعم مالي.