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ارتفاع تاريخي لإيرادات قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس
 
الثلاثاء، 01-12-2020 02:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس هيئة قناة السويس ، أسامة ربيع ، أن قناة السويس حققت إيرادات مرتفعة في نوفمبر الماضي وصلت إلي 448.1 مليون دولار علي أساس سنوي .
وأضاف في البيان الصحفي أن إيرادات القناة ارتفعت  بنسبة 2.4 % ، بمقدار 448.1 مليون دولار .
وتعتبر القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوربا و آسيا  وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لجمهورية مصر العربية .
جدير بالذكر أن إيرادات القناة قد تراجعت إلي 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019/ 2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة .
 

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