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مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

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مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

دولار
ا
الإثنين، 08-07-2024 01:25 م

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

 

كان سعر الدولار هبط في 9 بنوك بنحو 4 قروش أمس الأحد.

 

سعر الدولار في 10 بنوك

 

البنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

 

بنك القاهرة: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

 

بنك البركة: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

 

بنك قناة السويس: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 47.91 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

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