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الإمارات تصدر أول رخصة لمزاولة القمار بالخليج

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الأحد، 06-10-2024 11:21 ص


 

أعلنت شركة "وين ريزورتس" المشغلة للفنادق والكازينوهات، حصولها على أول ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بالإمارات، لمزاولة أنشطة القمار في البلاد.

وقالت الشركة بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إنها تعمل على تطوير منتجع فاخر في جزيرة المرجان برأس الخيمة، موضحة أن المشروع الذي قيد الإنشاء حاليا، هو مشروع مشترك بين الشركات التابعة لها، وشركة "راك" للضيافة القابضة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وعينت لقيادتها ذوي خبرات في القطاع بالولايات المتحدة، ما أنهى سنوات من التكهنات حول ما إذا كانت الدولة ستسمح بأنشطة القمار، وهي ممارسة غير قانونية في منطقة الخليج المحافظة.

 

وحسب رويترز، فإن هذه التحركات تأتي للسماح بأنشطة القمار في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية في الخليج، وخاصة مع السعودية. ففي الشهر الماضي، قدمت الإمارات مجموعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية، في محاولتها للحفاظ على مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والمالية في المنطقة.

 

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية"، كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، بعد تكهنات حول أن الإمارة ستصبح أول دولة خليجية تشرع القمار.

 

ووقعت "وين ريزورتس" مشغل الكازينو، صفقة بناء المنتجع الفاخر في رأس الخيمة، في عام 2022 على أن تشمل "منطقة ألعاب"، حسب بيان صادر عن الشركة، لكنها لم تشر إلى ألعاب المقامرة في ذلك الوقت.

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