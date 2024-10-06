الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
توقيت مصر 03:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا

كندة علوش توجه نصائح لسيدات مرضى سرطان الثدى.. اعرف قالت إيه؟

رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور

خيانة عمرها 13 عاماً كشفها فيسبوك.. زوجة رجل أعمال ترفع دعوى خلع

إسماعيل الليثي وزوجته في الحرم المكي.. أول عمرة لنجلهما الراحل "ضاضا"

"أكلته".. اكتشفت فيديوهات جنسية وخيانة زوجها .. ما فعلته لا يُصدق!

تطور جديد يسدل الستار على صورة "أحمد شيبة" التي أثارت الغضب

ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت

تطور جديد يسدل الستار على صورة "أحمد شيبة" التي أثارت الغضب

135-141144-mahmoud-sheba-the-blogger_700x400
ا
الأحد، 06-10-2024 01:23 م

 

 

أعلن محمود شيبة، نجل المطرب أحمد شيبة، تنازله عن البلاغ الذي قدمه ضد البلوجر ياسر وزوجته.

وكان نجل أحمد شيبة تلقى اتصالًا من البلوجر ياسر من دولة قطر للاعتذار عن نشر صورة والده وهو نائم في الطائرة.

وأوضح محمود أن ياسر أصر لفترة طويلة على تقديم اعتذاره الرسمي، واستغرق الأمر حوالي ربع ساعة من المكالمة لإبداء أسفه الشديد على الواقعة.

وعلق محمود على الصورة قائلاً: "فيه شخص مشهور وزوجته كانوا في طريقهم إلى قطر، ووالدي كان متوجهًا لحفل هناك، وكان نائم في الطائرة بسبب الإرهاق. الشخص اللي صور الصورة دي، خفة دمه كانت زايدة عن الحد".

وفي وقت سابق، أكد محمود عبر حسابه على "تيك توك" أن نشر الصورة على مواقع التواصل كان تصرفًا غير لائق، مشيرًا إلى أن نشر الصورة بهذا الشكل يتجاوز حدود الخصوصية.

وأضاف: "الموضوع اتاخد بجدية كبيرة من فريق المحاماة الخاص بنا، كيف يُسمح بتصوير شخصية عامة وهو نائم؟".

بهذا، يسدل الستار على الخلاف بعد اعتذار البلوجر، إلا أن الواقعة تفتح باب النقاش حول قضايا الخصوصية وكيفية التعامل مع الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ ايضا

Screenshot 2024-10-07 152739

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

AA1rMWam

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

Screenshot 2024-10-07 151635

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا