مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

الخميس، 28-03-2024
11:26 ص
يعتبر سعر الذهب في مصر، من أهم ما يبحث عنها الكثير يوميا خاصة مع موجة الصعود والهبوط التي يشهدها المعدن الأصفر بشكل ملحوظ.
ولعل أكثر ما يبحث عنه المهتمون بسوق الأصفر هو سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر لشراء المشغولات الذهبية والشبكة.
الذهب
وتراجع عيار 21 إلى نحو يقترب من 3000 جنيه للبيع كأقل سعر، بعد نحو 3150 جنيها للشراء أثناء الارتفاع، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا، فيما هبط سعر الدولار بقوة في البنوك إلى نحو يلامس 47 جنيها بعدما سجل نحو 50.85 جنيه قبل عدة أيام على خلفية تحرير سعر الصرف.
أسعار الذهب
اليوم عيار 21
سعر عيار 21 ، تراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، سجل اليوم نحو أقل من 3,050 جنيها للبيع.
كم سعر جرام الذهب؟
سعر جرام الذهب كم؟، سؤال مطروح بكثرة من المهتمين بالسوق ، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات لشراء المصوغات.
سعر الذهب عيار 18
شهد سعر عيار 18 تراجعا فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2597 جنيها للبيع اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.
سعر الذهب اليوم
في مصر
سعر الجرام عيار 24 ، أيضا تراجع لنحو 3462 جنيها للبيع بعد 3600 جنيها للشراء، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.