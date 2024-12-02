مفاجأة في سعر الدولار اليوم وهذا أعلى رقم سجّله

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الإثنين 2 ديسمبر، في مختلف البنوك وشركات الصرافة المصرية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال نوفمبرالماضي بلغت نحو 890 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، شملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوَفِّي".

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.52 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.52 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، داخل بنك الشركة المصرفية ومصرف أبوظبي الوطني.