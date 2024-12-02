الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
توقيت مصر 07:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقابة المهن السينمائية توكل "عائلة مرتضى منصور" للدفاع عن عمر زهران

مفاجأة.. الكشف عن واجهة محمد صلاح القادمة

أول صور.. القبض على رجل أعمال أنهى حياة زوجته في التجمع الخامس

مفاجأة في سعر الدولار اليوم وهذا أعلى رقم سجّله

بينهم مصر.. ترامب يهدد 9 دول بشكل صريح

"ابحث عن الزوجة".. عماد ينهي حياة أعز أصدقائه بطريقة مأساوية داخل منزله

صلاح يثير الجدل بعد مباراة مانشستر سيتي: "هذه آخر مبارة لي مع ليفربول"

وزير الطيران: نعترف بوجود مشاكل.. وطرح المطارات للاستثمار ليس بهدف "الفلوس"

القبض على الفنان هيثم محمد داخل منزله متلبساً بـ"هيروين"

كريمة تطلب الخلع: "مرة واحدة في الشهر مش كفاية.. خايفة أقع في الحرام"

مفاجأة في سعر الدولار اليوم وهذا أعلى رقم سجّله

18
ا
الإثنين، 02-12-2024 02:26 م

 

 

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الإثنين 2 ديسمبر، في مختلف البنوك وشركات الصرافة المصرية.

 

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال نوفمبرالماضي بلغت نحو 890 مليون دولار.

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، شملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوَفِّي".

 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.52 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.52 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

 

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، داخل بنك الشركة المصرفية ومصرف أبوظبي الوطني.

إقرأ ايضا

elaosboa54903-1

بعد موجة ارتفاع.. أخر سعر سجله الدولار اليوم في البنوك؟

images

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك رسمياً

البنك الأهلي وبنك مصر

بعد قرار المركزي.. هل يخفض بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة؟

أخبار متعلقة

6664445588224-02-26bcfa2ae2598c2f9f1f7858f803dfde963c6e0bee

يقترب من رقم تاريخي.. سعر الدولار يقفز في تعاملات اليوم

Capture

لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ وغير مسبوق أمام الجنيه؟

2106615_0

تزامناً مع الطروحات الحكومية.. قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه

Capture

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

2071863_0

خبير يكشف حقيقة وصول الدولار إلى 60 جنيهاً الفترة القادمة

عه

قفزة جديدة في سعر الدولار بعد سحب سيولة كبيرة من البنوك