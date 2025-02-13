قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنوك ومفاجأة في سعره بالسوق السوداء

واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الارتفاع في البنوك الحكومية وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مكاسب جديدة لليوم الثاني على التوالى مقتربا من حاجز الـ 51 جنيها مجددا حيث ارتفع بنحو 20 إلى 30 قرشا في أغلب البنوك.

وقال فهد جاهين الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، إن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الحالية لا يشكل مصدر قلق، بل يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس التزام البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر الصرف المرن، بما يساهم في حماية الاقتصاد من تداعيات الصدمات الخارجية.

وأضاف جاهين أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب توسع الإدارة الأمريكية في فرض رسوم جمركية إضافية على شركائها التجاريين، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كلها عوامل ساهمت في تراجع عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري، أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك عوامل موسمية تؤثر على أداء الجنيه بشكل مؤقت، من بينها فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الدولار بسبب موسم العمرة، فضلاً عن ارتفاع الاستحقاقات المالية المرتبطة بأدوات الدين والمدفوعات الخارجية.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.56 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.