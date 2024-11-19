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تزامناً مع الطروحات الحكومية.. قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه

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تزامناً مع الطروحات الحكومية.. قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه

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الثلاثاء، 19-11-2024 02:23 م



 

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 19 نوفمبر ، في مختلف البنوك والصرافات، ليلامس حاجز الـ50 جنيهًا، تزامنا مع الكشف عن تطورات برنامج الطروحات الحكومية.

 

واستعرضت الحكومة الكيانات التي انتهت من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها.

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس المقبل 21 نوفمبر.

 

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 49.41 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي

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