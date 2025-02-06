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الدولار يسجل مفاجأة في البنوك والسوق السوداء

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الدولار يسجل مفاجأة في البنوك والسوق السوداء

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الخميس، 06-02-2025 02:02 م

 

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، بشكل طفيف، في البنوك وشركات الصرافة.

وأعلن البنك المركزي المصري زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 156 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 47.265 مليار دولار في نهاية يناير2024، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر السابق.

 

وسجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 34%، ما يعادل 12.016 مليار دولار، ليبلغ 47.265 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة بـ 35.249 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، محققًا بذلك مستوى قياسيًا.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.25 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.38 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

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