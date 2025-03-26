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البنك المركزي يعلن رسميًا رسوم التحويل عبر "إنستاباي"

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الأربعاء، 26-03-2025 01:12 م

 

أعلن البنك المركزي المصري رسميا تطبيق رسوم على خدمة "إنستاباي" للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري، بداية من أول أبريل المقبل لأول مرة منذ تدشين الخدمة منذ 3 سنوات .

وبحسب بيان ، فإن القرر تضمن أيضا تطبيق رسوم "Ach" المتمثل في الدفع الإلكتروني للأفراد من خلال القنوات الالكترونيه للبنوك "الإنترنت البنكي" و"الموبايل البنكي"، وفق البيان.

 

رسوم "إنستاباي"

 

وقرر المركزي تطبيق رسوم المالية المطبقة على إنستاباي للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى جنيه مصري واحد على أن لا يتجاوز الحد الأقصى 20 جنيهًا مصريًا.

 

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.

 

وجاء قرار اليوم مع قرب انتهاء مهلة المركزي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال خدمات "إنستا باي"، و(الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري بنهاية مارس الحالي.

 

في 23 مارس 2022 أعلن المركزي الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay الذي يعد أول تطبيق مرخص من المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع لتكون بديلا للمدفوعات النقدية.

 

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل، وفق بيان سابق للمركزي.

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