أول تحرك لـ الدولار بعد قرار البنك المركزي ليسجل هذا الرقم





شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم تراجعًا طفيفًا، في اول تحرك له بعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت عقب اجتماعها مساء الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة دون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها السادس هذا العام.

وقالت لجنة السياسات النقدية في بيان صادر عن البنك المركزي، إنها قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

1.2 تريليون جنيه

وقرر البنك المركزي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري سحب سيولة بقيمة 1.210 تريليون جنيه من خلال آلية ربط الودائع بعطاءات السوق المفتوحة، من 28 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، وفقا لبيانات منشورة على موقع البنك المركزي.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 48.32 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 48.35 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 48.35 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، جاء كالتالي:

1 دولار= 48.35 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، فجاء كالتالي:

1 دولار= 48.35 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1 دولار= 48.43 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.53 جنيها للبيع.