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"أماكن" تُعلن عن فُرصة واعدة بمدينة جدة

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لما تحمله من مقومات استثمارية يُندر تكرارها بالسوق العقاري

"أماكن" تُعلن عن فُرصة واعدة بمدينة جدة

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بوابة جدة
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الخميس، 11-08-2022 07:37 م
نظرًا للدعم الكبير الذي تحظى به محافظة "جدة الحالمة" من حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بخدماتها وبنيتها التحتية. تُعلن أماكن الدولية وتحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عن فُرصة استثمارية واعدة، لرجال الأعمال وكبار المُطورين والمُستثمرين، انطلاقًا من مقوماتهما الاستثمارية العالية، وتنوع استخداماتهما، وتميزهما بموقع فريد في "جدة" عروس البحر الأحمر، أحد أهم الوجهات السياحية والتجارية والاستثمارية والسكنية في المملكة. 
    وقد أعلن المُسوق المُعتمد لمشروع "بوابة جدة" بيع أرض مُساهمة شمال شرق جدة للبيع المُباشر، بمساحة بالغة 104,469 م² "مشاع" من جُملة مساحة الأرض البالغة ‪313.407.74‬م2. حيثُ تتمتع الأرض بموقع استراتيجي مُتفرد، يحوطها مجموعة واسعة من الأنشطة الخدمية والتجارية، وهو ما يجعلها وجهة استثمارية بارزة تتيح للمستثمرين إنشاء مشاريعهم، وتشكل قيمة مضافة للمدينة، وترتقي باستثماراتهم. وقد حددت "أماكن" يوم الأربعاء 02/03/1444هـ، الموافق 28/ 9/ 2022م، أخر موعد لاستلام العروض من المُشاركين.
 

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