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فيديو.. عروس تلقي آلاف الدولارات عللى عريسها أثناء رقصه في حفل زفافهما

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العروس
الأربعاء، 06-09-2023 09:48 ص


وثق مقطع فيديو متداول، سيدة أفريقية تلقي الدولارات على شاب، خلال حفل زفافه في أوغندا.

وأظهر الفيديو، قيام المرأة، بأخذ "دولارات" من شنطة يحملها شخص آخر، ثم قامت بإلقائها على العريس.
وأبان الفيديو، قيام العريس بالرقص، بينما كانت السيدة تلقي عليه الأموال، ويحيط بهما مجموعة من الضيوف، يلتقطون الصور لهما.
وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مغرد: "هذا الفيديو في أوغندا وحدث في قريتي، لا يمكن أن أستوعب مثل هذا الفيديو، هل هذه الأموال من نصيب العريس، أم هذا جزء من التقاليد".


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