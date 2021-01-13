قال الفنان الكبير أحمد ماهر، أن كثيراً من القلاع الثقافية والتاريخية في مصر قد هدمت بفعل فاعل، إلا أن هناك صرح شامخ وهو وزارة الثقافة المصرية، التي تحي المسرح المصري سنوياً بعملين أو أكثر من أعمال المسرح المصري المحترم.
وأضاف، ماهر خلال ندوة تكرميه من قبل المنظمة العربية لفض المنازعات، أما هذا الادعاء الكاذب والإفك الذي يطلقون عليه مسرح مصر، فإن بلدنا بريئة وبراء وتبراء من هذا الشكل السخيف.
وتابع، يهينون اسم المسرح المصري، وهم يضعون مصر كشماعه لهذا المصاب الذي ابٌتلينا به، فهذا العمل مجرد هدم للخلاق والقيم، ووصف ماهر ما يقدمه أبطال مسرح مصر، بألفاظ قاسية وخادشة للحياء.
شاهد الفيديو