سيد علي يحرج مطرب مهرجانات على الهواء

السبت، 10-10-2020
09:33 م
أحمد سالم
عبر الإعلامي سيد
علي؛ عن استيائه الشديد مع انتشار مطربي المهرجانات
مشيرا إلى أن هذا النوع من الغناء يقضى على الفن المصري.
وقال علي خلال برنامج "حضرة المواطن" إن كافة الفنانين العرب كانوا يحضرون إلى مصر في السابق من أجل الحصول على ختم النجاح.
وأنهى علي مداخلة هاتفية من أحد مطربي المهرجانات
ويدعي أحمد خالد والشهير بـ "كزبرة
" بعد ما رفض الاستماع لسؤال حول ما يقدمه.
وطلب علي من "كزبرة
" التوجه إلى نقابة الموسيقيين من أجل الحصول على ترخيص للغناء فيما أصر مطرب المهرجانات
أنه حقق تريند على اليوتيوب وأن الجماهير تحسب ما يقدمه.
وأغلق علي الهاتف وأنهى المداخلة مع مطرب المهرجانات
ورفض استكمال الحديث قبل أن يعلق: "محتاجين تربية".