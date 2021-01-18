رد غير متوقع من تامر أمين بعد هزيمة المنتخب من السويد

الإثنين، 18-01-2021
09:30 م
أحمد سالم
قال الإعلامي تامر أمين
، تعليقا على مباراة منتخب مصر
والسويد في مونديال كرة اليد، إن خسارة منتخب مصر
من السويد يصعب من مهمة مصر في مجموعة الدور الرئيسي.
وظهرت ملامح الصدمة والحزن على وجه الإعلامي تامر أمين نتيجة هزيمة منتخب مصر
لكرة اليد على يد نظيره منتخب السويد.
وأضاف تامر أمين
في برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن منتخب مصر
لكرة اليد قدم مباراة رائعة أمام منتخب السويد.
وانتهت مباراة منتخبي مصر والسويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة العالم لليد بنتيجة 24-23 للسويد، وعلى الرغم من قوة المنافسة إلا أن المباراة شهدت تألقا للحارس كريم هنداوي، الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة من الخصم.