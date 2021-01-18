الإثنين 18 يناير 2021
توقيت مصر 22:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يفاجئ محيي إسماعيل بمالم يتوقعه

عبد الله النجار: زواج التجربة إهانة للرجل والمرأة والمجتمع والإسلام

شأت الديهي: مصر تفتتح مشروعًا جديدًا كل ساعتين

تفاوت الأسعار يطغى على تعاملات الدولار أمام الجنيه اليوم

أحمد موسى يكشف مصير «مدبولي» بعد كلمته اليوم

عاجل.. محكمة الجيزة تعاقب نجمة شهيرة لاتهامها بخيانة خطيبها

مستشار بن زايد عن المصالحة الخليجية: لن نسمح بهذا الأمر

صدمة في الأهلي.. «الشناوي» يتلقى عقوبة قاسية من اتحاد الكرة

نائب يثير أزمة مع الفنانين:«يسعون في الأرض فسادًا»

بالفيديو.. مشاهد تسببت في طلاق أشهر الفنانات

ADS
 

رد غير متوقع من تامر أمين بعد هزيمة المنتخب من السويد

تامر أمين
تامر امين
 
الإثنين، 18-01-2021 09:30 م أحمد سالم
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على مباراة منتخب مصر والسويد في مونديال كرة اليد، إن خسارة منتخب مصر من السويد يصعب من مهمة مصر في مجموعة الدور الرئيسي.

وظهرت ملامح الصدمة والحزن على وجه الإعلامي تامر أمين نتيجة هزيمة منتخب مصر لكرة اليد على يد نظيره منتخب السويد.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة رائعة أمام منتخب السويد.

وانتهت مباراة منتخبي مصر والسويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة العالم لليد بنتيجة 24-23 للسويد، وعلى الرغم من قوة المنافسة إلا أن المباراة شهدت تألقا للحارس كريم هنداوي، الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة من الخصم.
 

إقرأ ايضا

محمد رمضان

بالفيديو| أقوى هجوم على محمد رمضان.. فنان كبير يٌهينه بألفاظ «خارجة وقاسية»

مسرح مصر

فنان شهير يهاجم أشرف عبدالباقي وأبطال "مسرح مصر" بألفاظ خارجة

أحمد موسى

أحمد موسى يكشف عن أزمة جديدة تضرب البلاد

أخبار متعلقة

أحمد موسى

أحمد موسى يكشف عن أزمة جديدة تضرب البلاد