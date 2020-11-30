بعد التنمر على شيكابالا.. تامر أمين يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الإثنين، 30-11-2020
09:49 م
أحمد سالم
أكد الإعلامي تامر أمين
أنه ضد التنمر وضد إهانة نجم نادي الزمالك شيكابالا
، متابعا: لكني مع انضباط اللاعب لأن قدره أن يكون شخصية عامة وهو دائم الاحتكاك بالجماهير.
وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، ان شيكابالا
نجح في احراز هدف مارادوني في ذكرى مارادونا ولم يكتب له التوفيق فى فوز الزمالك بالبطولة.
ووجه تامر أمين
رسالة للجماهير قائلا: "افرح دون تنمر ودون تعصب لأن ما حدث لا يعد رياضة ولا اخلاق ولا انسانية وافرح واحترم الاخرين".
وتعرض النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا
لحملة من الانتقادات عقب خسارة فريقه الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا رغم تسجيله هدفا رائعا لم نشاهده الا قليلاََ في الملاعب المصرية.