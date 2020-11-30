الإثنين 30 نوفمبر 2020
توقيت مصر 23:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إجراء هام بشأن مخالفي الإقامة في الكويت

ما علاقة ملك المغرب؟.. الكشف عن وصية عبدالباسط عبدالصمد لأول مرة

بيان من النيابة العامة بشأن مقتل "ريجيني"

الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع حاد للعملة الأمريكية

فيديو «حليب» شمس الكويتية يثير ضجة في السعودية

تدريب مصري يوناني خاطف ببحر إيجه شمال المتوسط

الإحصاء يعلن عدد السكان.. زيادة مليون وربع في 9 أشهر

ميدو يهاجم الأهلي بعد رحيل صالح جمعة: "خايفين من مرتضى"

تغريم ميسي بسبب وفائه لمارادونا

رسميًا.. صالح جمعة يرحل عن الأهلي بطريقة صادمة

ADS
 

بعد التنمر على شيكابالا.. تامر أمين يوجه رسالة لجماهير الأهلي

شيكابالا
شيكا
 
الإثنين، 30-11-2020 09:49 م أحمد سالم
أكد الإعلامي تامر أمين أنه ضد التنمر وضد إهانة نجم نادي الزمالك شيكابالا، متابعا: لكني مع انضباط اللاعب لأن قدره أن يكون شخصية عامة وهو دائم الاحتكاك بالجماهير.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، ان شيكابالا نجح في احراز هدف مارادوني في ذكرى مارادونا ولم يكتب له التوفيق فى فوز الزمالك بالبطولة.

ووجه تامر أمين رسالة للجماهير قائلا: "افرح دون تنمر ودون تعصب لأن ما حدث لا يعد رياضة ولا اخلاق ولا انسانية وافرح واحترم الاخرين".

وتعرض النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لحملة من الانتقادات عقب خسارة فريقه الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا رغم تسجيله هدفا رائعا لم نشاهده الا قليلاََ في الملاعب المصرية. 
 

إقرأ ايضا

الإعلامي أحمد موسى

أول تعليق من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "ريجيني"

لميس الحديدي

"الأهلي وجعنا".. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي

وزير المالية

المالية تخصص 100 مليار جنيه إضافية للعمالة الغير منتظمة