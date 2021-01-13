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بالفيديو| أقوى هجوم على محمد رمضان.. فنان كبير يٌهينه بألفاظ «خارجة وقاسية»

محمد رمضان
محمد رمضان
 
الأربعاء، 13-01-2021 12:31 م محمود أبوسعد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفنان كبير يهاجم الممثل محمد رمضان بشدة، ويٌهينه بألفاظ خارجة.
وقال الفنان الكبير يوسف شعبان، في الفيديو المتداول، «الفن أخلاق، عندما كنا نجوم وأخبارنا تتصدر أغلفة الصحف والمجلات، ودخل عليا فنان قدير أكبر منا سننًا في البلاتوه، حتى لو لم يكن من الأسماء اللامعة أو الصف الأول، كنا نقوم له احتراماً لسنه ومكانته»
وتابع، شعبان، «الآن تجد شوية بسابيس وفسافيس، يقولوا أنا نمبر ون وبتاع ويمجد في نفسه، وهو أساساً بلا أخلاق وشبه سائقي الميكروباص، وأضاف هل هذا مستوى فنان، لا مش مستوى فنان خالص، وبالتالي متقدرش تأخذ منه شيء ن أعماله أ من أدائه»
وأكمل،« ده أخره يقرأ الإسكريبت ويردد زي البغبغان لأنه معندوش وجهة ظر وغير مثقف»
وفي نهاية الفيديو زاد النج يوسف شعبان من حدة هجومه على محمد رمضان بألفاظ خشنة وصعبه.

  
 

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