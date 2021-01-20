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العروسة الحامل.. مفاجأة مدوية تقلب التريند 180 درجة.. وزوجها: «أنا حر»

العروسة الحامل
العروسة الحامل
 
الأربعاء، 20-01-2021 08:53 ص محمود أبوسعد
أنتشر أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور لزفاف عروسين مصريين، لكن المفاجأة أن العروسة حامل، وهو ما سخره منه رواد السوشيال ميديا، ومع تزايد الهجوم على أبطال الواقعة، خرج الشاب الذي ظهر يرقص مع زوجته الحامل في الفيديو ليكشف الحقيقة الكاملة والغائبة.


وقال في منشور له على الفيس بوك ما نصه كالتالي، «الشهرة حلوة ونفسنا نبقي مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوي اللي بنقدمه مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد أسكرين من فيديو أنا رافعه وواضح فيه جدا احنا بنعمل إيه وإن دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعنا فيها نوع الجنين ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد انها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية بيقول لنفسه ايه».
وتابع،«الناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيرو من غير ما حتي يعقلوا الكلام او يفكروا لمدة دقيقة مع نفسهم بجد انتوا ايه يا جماعة أنتو ممكن تخربوا بيوت وتخلوا ناس تنتحر وتعقدوا ناس في عيشتها ربنا يهديكم».
وأختتم منشوره بـ «اي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهم ومحدش يقولي انت اللي متنزلش صورك انا بنزل صوري انا مش صور حد تاني بالوضع والبس اللي علي مزاجي واللي عمره ما كان فيه اي ضرر او اساءة لحد الصورة من حفلة عملناها بعد سنتين جواز».


 

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