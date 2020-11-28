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"الأهلي وجعنا".. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي

لميس الحديدي
الحديدي
 
السبت، 28-11-2020 09:48 م أحمد سالم
أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها البالغة بحصد النادي الاهلي بطولة إفريقيا للمرة التاسعه في تاريخه قائلة: "كأس دوري أبطال إفريقيا  يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا سبع سنين، قائلة "كتير من الناس إمبارح في  العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء  وأنا واحدة منهم ..ودي البطولة الأهم بالأهلي هو سيد إفريقيا بلا منازع".

وأكملت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إن قفشة عمل هدف في الوقت القاتل  وكل اللاعبين كانوا رجالة  لا أستثني أحدًا بداية من هدف السولية والشناوي  وكهربا اللي كهرب الماتش". 

وأتمت قائلة "موسيماني اسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف  وعاوزة أققله  إنت دخلت قلوب المصريين من  أوسع الابواب  لانه باب  الاهلي وأي  باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه
 

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