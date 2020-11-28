"الأهلي وجعنا".. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي

السبت، 28-11-2020
09:48 م
أحمد سالم
أعربت الإعلامية لميس الحديدي
عن سعادتها البالغة بحصد النادي الاهلي بطولة إفريقيا للمرة التاسعه في تاريخه قائلة: "كأس دوري أبطال إفريقيا يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا سبع سنين، قائلة "كتير من الناس إمبارح في العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء وأنا واحدة منهم ..ودي البطولة الأهم بالأهلي هو سيد إفريقيا بلا منازع".
وأكملت "الحديدي
" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إن قفشة عمل هدف في الوقت القاتل وكل اللاعبين كانوا رجالة لا أستثني أحدًا بداية من هدف السولية والشناوي وكهربا اللي كهرب الماتش".
وأتمت قائلة "موسيماني اسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف وعاوزة أققله إنت دخلت قلوب المصريين من أوسع الابواب لانه باب الاهلي وأي باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه