استخراج 6500 جنيه من معدة مريض أثناء عملية جراحية

الاموال المستخرجة

دائما تمتلئ غرف عمليات المستشفيات بالجراحات الفريدة والعجيبة من نوعها، فقد تم استخراج مسامير وهواتف محمولة وعملات معدنية ودبابيس وغيرها من الأشياء الغريبة من بطون المرضى.



وأجرى اليوم الطبيب عبد الرحمن مصطفى، المعيد بقسم الجراحة العامة بالقصر العيني، عملية جراحية لمريض يعانى من ألم شديد فى البطن؛ نتيجة ابتلاعه مبالغ مالية على فترات مختلفة.



وفوجئ الطبيب أثناء العملية باستخراجه مبلغ قدره 6500 جنيه مصرى من داخل أمعاء المريض فى عملية استغرقت 4 ساعات وكانت أغلب الأوراق المالية من فئة المائة جنيه والمائتين جنيه.