الإثنين، 30-11-2020
07:35 م
أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى
، إن العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة من آلاف السنين، ولم تنقطع قط حتى في وقت أزمة الطالب "جوليو ريجيي"، موضحا أن العلاقة متميزة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، وهناك تعاون في كافة المجالات السياحية والعسكرية، وغيرها.
وأضاف أحمد موسى
، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي زار إيطاليا في بداية الزيارات الرئاسية للخارج عام 2014؛ لافتا إلى أن مصر واجهت الهجرة غير شرعية، وحمت إيطاليا من عشرات الآلاف من الهجرات غير الشرعية.
وأكد أحمد موسى
، أن هناك تعاملات اقتصادية كبيرة منها شركة «ايني» للبترول والتي تنقب عن البترول في شرق المتوسط، إضافةً إلى عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر.
ولفت أحمد موسى
، أن التعاون العسكري الكبير بين البلادين، منوها بأن الأمر لم ولن يتأثر بما حدث في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني
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وكانت النيابة
العامة المصرية، أصدرت بيانًا اليوم، الإثنين، بشأن آخر تطورات التنسيق مع الجانب الإيطالي، في واقعة مقتل الطالب جوليو ريجيني