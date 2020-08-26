مساعدات طبية وغذائية.. مصر تواصل دعم لبنان بطائرتين

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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة، في عاشر رحلات الجسر الجوي، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية، تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصري، وعدد من جمعيات المجتمع المدني بمصر.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة، وتقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأعرب المسئولون بدولة لبنان، عن تأكيدهم بأن هذه المساعدات سيتم توصيلها لجميع المواطنين المستحقين لها، مجددين شكرهم وامتنانهم لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية على الدعم الإنساني المقدم للبنان.

يأتي ذلك الجسر الجوي، تأكيداً على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق، خلال الوقت الراهن.


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