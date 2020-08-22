» صور.. وزير الرياضة يلقي نظره على ستاد القاهرة قبل القمة

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مرتضى لوزير الرياضة: قول للناس السر اللي مخليك عايز ترجع الدوري

حرص الدكتور أشرف صبحي اليوم السبت، على تفقد استاد القاهرة الدولي وذلك قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

واطمئن وزير الرياضة على الاستعدادات والتجهيزات وكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتخذة بإستاد القاهرة الدولي فضلا عن تفقده للملعب الرئيسي وجاهزيته لاستضافة مباراة القطبين.

ومن جانبه جدد الدكتور أشرف صبحي رسالته لجميع اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية والجماهيرية الكبيرة لقطبي الكرة المصرية على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

 وأشار إلى استمرار متابعته اليومية لكافة الإجراءات والضوابط الخاصة بعودة الحياة إلى الرياضة المصرية بعد التوقف الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا وخاصة من خلال المنافسات الجماهيرية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية المصرية.
 

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