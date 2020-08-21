» أمريكي يكسر ذراع شاب مصري ويوجه له إهانات عنصرية

21 أغسطس 2020 - 10:40 م

اعتدى أمريكي يبلغ من العمر 41 عامًا بالضرب بعصى بيسبول على جاره الشاب من أصول مصرية البالغ من العمر 18 عامًا، بعد خلاف حول أماكن السيارات.





ووفق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، فقد كسر ذراع طارق السيد في الحادث وأصيب بجروح في الرأس، واصفًا الاعتداء على الشاب ذي الأصول المصرية، بأنه "هجوم معادي للمهاجرين والعرب، ودوافعه عنصرية".





وقال أحمد محمد المدير القانوني لفرع المنظمة في نيويورك في بيان، إن "هذا الهجوم الوقح على مراهق مقلق، وليس له مكان في مدينتنا"، "لا ينبغي مهاجمة أي شخص أو العيش في خوف بسبب عرقه. أوضح المهاجم دوافعه بوضوح شديد وعلى شرطة نيويورك أن تفتح تحقيقًا في جرائم الكراهية".









ونقلت شبكة CNN عن مصدر بالشرطة، إن الهجوم الذي تعرض له الشاب في جزيرة ستاتين، من قبل جاره بسبب خلاف حول موقف سيارات، وقالت "كير" في بيان لها، إن المهاجم ثقب إطار سيارة طارق السيد الخلفي، وضربه بمضرب بيسبول عندما نزل من سيارته لفحص الضرر.









وبحسب "كير"، فقد هدد المهاجم بقتل طارق السيد وأصدقائه، أثناء انتظارهم للشرطة، مستخدما عدة شتائم معادية للعرب، مكررًا عبارة "عد إلى بلدك".









وقال هوبرت رييس من شرطة نيويورك، إنه لا يوجد أي ذكر في تقرير الشرطة الخاص بالحادث حول الإهانات العنصرية، لكن طارق السيد أكد لـCNN))، أنه أخبر الشرطة بما تعرض له، معبرًا عن ألمه لتعرض لإهانات عنصرية".









واعتقلت شرطة نيويورك جار طارق، إميليو لوبيز البالغ من العمر 41 عامًا، واتهمته بالاعتداء من الدرجة الثانية، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة، والتحرش. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 16 نوفمبر المقبل.







