تعرف على آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة

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الثانوية العامة

تظلمات

تنتهي غداً، الخميس، فرصة تقديم طلبات التظلم لطلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020. والتي أعلنت الوزارة في وقت سابق، عن فتح باب التقدم للمتضررين من نتائجهم خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).

وأوضحت الوزارة - في أخر إعلان لها- أن إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الاطلاع عليها بلغ 78433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14873 طالب وطالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13622 طالب وطالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالب وطالبة.


وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، من خلال الرابط  tazalomg12.emis.gov.eg


وأكدت الوزارة على أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح

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